Calcio Terza | Avane in fuga | La Corte battuta in casa

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pisa 25 gennaio 2024 –– Scattato il ritorno del girone B diCategoria con ladegli empolesi dell’. La capolista vince 1 – 0 il derby contro il Ponzano fra le mura amiche grazie ad una rete del capocannoniere del campionato Viti. Gol e vittoria pesantissimi perché non solo portano a quota ventinove punti la squadra, ma la lanciano indato che Laseconda incappa nella prima sconfitta stagionale per di più incontro un Perignano in gran spolvero. La squadra di mister Bartoli si impone 0 – 2 e si porta al quarto posto con venti punti, cinque in meno rispetto agli avversari diretti. Fra Laseconda ed il Perignano quarto, con ventuno punto c’è il Porta a Lucca (sei vittorie tre pareggi e due sconfitte sino a questo momento). Quinta ...