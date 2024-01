Calcio Promozione

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La Lentatese ha vinto il big match della seconda giornata di ritorno imponendo lo stop all’Universal Solaro che non perdeva dal 23 novembre. In virtù di questo risultato e della seconda vittoria di fila di Ispra, in testa al girone A disi forma un terzetto con Lentatese, Solaro e Ispra. Per trovare così tanta incertezza bisogna andare indietro di almeno tre stagioni. Oggi le tre reginette hanno 34 punti e le inseguitrici non sono lontanissime. Insomma, le previsioni della vigilia che indicavano come non ci fosse una “ammazza campionato“ sono rispettate. E domenica? Turno agevole sulla carta per l’Universal contro il Lomazzo, complicati per Ispra e Lentatese. I varesini saranno a Cantù, i brianzoli a Gallarate contro una squadra ritemprata dal mercato. Ro.San.