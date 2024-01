Calcio - Promozione Vichi | Dopo Mariani mercato chiuso | ora il Castelnuovo può far bene

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Con l’arrivo del portiere Gabriel(foto), classe 2003, lucchese, provienente dal Tau, con buone referenze, ilha in pratica completato il rafforzamento. L’acquisto diè legato, oltre che per le sue qualità tecniche e umane, anche al prolungarsi dell’assenza per infortunio di Nicola Papeschi che, purtroppo, ha giocato soltanto sei partite all’inizio, prima dell’infortunio alla spalla. "La squadra – commenta il direttore generale Emanuele– ha trovato la sua quadratura e questo si capisce dalle ultime prestazioni di campionato, ma anche dall’impegno e dall’applicazione che tutti i ragazzi mettono nella preparazione settimanale. Ho visto una forte concentrazione e tanta volontà di farda parte di tutti. Come società siamo soddisfatti in questa crescita. Purtroppo, ...

