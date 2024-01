Calcio | Motta non vuole pensare al futuro Conta solo gara con Milan

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Dobbiamo giocare al massimo per rispetto della maglia del Bologna" BOLOGNA - "Stiamo bene e ci stiamo preparando come sempre. Cercheremo di fare bene nella prossima partita, contro un'avversaria importante". Il Bologna, dopo il rinvio dellacon la Fiorentina, si appresta a tornare in campo: ap

"Avanti di partita in partita per arrivare a quello che potrebbe essere un sogno", dice il ds rossoblù FIRENZE - "Joshua Zirkzee può arrivare a ... (247.libero)

"Avanti di partita in partita per arrivare a quello che potrebbe essere un sogno", dice il ds rossoblù FIRENZE - "Joshua Zirkzee può arrivare a ... (ilgiornaleditalia)

'Dobbiamo giocare al massimo per rispetto della maglia del Bologna' BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Stiamo bene e ci stiamo preparando come sempre.Durante il workshop al Viola Park organizzato dalla Lega Pro, sul tema dell’impiantistica e dei centri sportivi è intervenuto anche il Direttore Generale della ...Thiago Motta era in prima squadra nel Paris Saint Germain quando ... l'accaduto - racconta Thiago -: si tratta sempre di un episodio triste e non solo per il calcio. Ma il calcio può fare passi ...