Calcio | Manchester City | preso Echeverri dal River Plate | arriverà tra un anno

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gen. -(Adnkronos) – Claudioè ufficialmente un giocatore del. Il talento delha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 ma si trasferirà in Inghilterra solo a gennaio 2025, quando avrà compiuto 18 anni. Per tutto il 2024 resterà nel club di Buenos Aires. L'articoloWeb.

Manchester, 25 gen. -(Adnkronos) - Claudio Echeverri è ufficialmente un giocatore del Manchester City. Il talento del River Plate ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 ma si trasferirà in Ing ...Juve al primo posto tra i club italiani, davanti a Milan e Inter. New entry il Napoli. I primi 20 insieme hanno guadagnato la cifra record di 10,5 miliardi di euro. Boom degli incassi delle partite. T ...La madre di Phil Foden, la 44enne Claire Rowlands, è stata arrestata dopo aver fatto scoppiare il caos in un locale notturno: “Sono come un ...