Calcio | Gravina | ‘razzismo? Migliorare tecnologia | tra ipotesi riconoscimento facciale' **

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - “Gli incontri sono sempre incontri molto positivi. La presenza sia del ministro Piantedosi che del ministro Abodi dà sempre un momento di serenità per noi che viviamo momenti di tensione. Devo dire che sono delle tensioni, così come ho avuto modo di rappresentare, che negli ultimi anni comunque si stanno diradando, se pensiamo che fino agli anni ‘90 la violenza all'interno degli stadi era una delle caratteristiche dominanti e che comunque con una serie di provvedimenti e di sanzioni siamo riusciti a debellare”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabrieleal termine dell'incontro sul razzismo al Viminale. “Abbiamo ribadito in maniera molto chiara che le nostre norme, sancite all'interno dell'articolo 62 delle NOIF, sono norme molto, molto severe. Devo dire che sono le più severe a livello internazionale. È inutile sottolineare ...