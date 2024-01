Calcio | Coppa del Re Barça fuori | Xavi Restano Liga e Champions

Novità, sorprese e tantissime emozioni in questa fase a gironi della Coppa d’Africa. Diverse squadre forti sono state eliminate come l’Algeria e altre hanno trovato la qualificazione all’ultimo come i ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Cortina d'Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpin ...Si ferma al San Mames, ai quarti e dopo i supplementari, la corsa in Coppa del Re dei blaugrana, sconfitti 4-2 dall'Athletic Bilbao. Pronti via e baschi avanti con Guruzeta ma il Barça la ribalta ...