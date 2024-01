Calcio | Atalanta | lesione muscolare di primo grado per Hien

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Bergamo, 25 gen. – (Adnkronos) – Tegola per l’allenatore dell’, Gian Piero Gasperini. Nel corso dell’allenamento odierno si è fermato Isak. Il difensore nerazzurro in giornata è stato sottoposto agli accertamenti del caso per capire l’entità dell’infortunio. Il giocatore ha riportato unadial bicipite femorale sinistro.sicuramente non sarà a disposizione per il match casalingo di sabato contro l’Udinese e per quello in casa della Lazio del 4 febbraio. L'articoloWeb.