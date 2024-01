Calcio a 5 In Serie C2 trasferta da dimenticare Futsal | semaforo rosso contro il Quattrostrade

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pol.Massa 3 POL.: Bonanni, Balducci, Marzouk, Bertelli, Paterni, Abdouni, Boldrini, Terrestre, Pianderoso G. Pianderoso D., Lebbaraa, Narducci. All. Mingaroni.MASSA: Fubiani, Bertipagani, Vignali, Mussi, Giovannetti, Francini, Carrozzo, Rava, Puglione, Mussi, Marchi, Sarno, Fruzzetti. All. Aliboni. Arbitro: Costa di Viareggio. Marcatori: Paterni 3 (Q), Lebbaraa 2 (Q), Pianderoso G. (Q), Fruzzetti (M), Mussi (M), Francini (M). VICOPISANO –amara per ilMassa che nel campionato diC2 ha perso lo sdiretto con la Polisportivafacendosi sorpassare in classifica e perdendo momentaneamente il quinto posto che vale l’accesso ai play off. Gli ...

Roma, 24 gen. – (Adnkronos) – Daniele Orsato è l’arbitro designato per Lazio-Napoli , big match della 22/a giornata di Serie A, in programma domenica ... (calcioweb.eu)

Massa designato per Milan-Bologna, Lazio-Napoli affidata a Orsato ROMA - Sarà Livio Marinelli a dirigere Juventus-Empoli, match valido per la ... (ilgiornaleditalia)

Interferenze spiacevoli da calcio esportato, che coinvolgono anche la sfera culturale ... E forse c’è un difetto casalingo di creatività e atteggiamento. In serie A manca il gol. Le 2,54 reti a ...BRINDISI - Incrocio di vitale importanza per il Brindisi, che sabato 27 gennaio sarà ospite del Monterosi allo stadio Bonolis di Teramo in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la ...Fu l’anno del calcio scommesse che contribuì a portare i salentini in ... Un Lecce che non riesce a vincere più ed un Genoa con una serie positiva di sei giornate, che vive un lungo momento magico che ...