Cagnolina rubata da casa | l’appello della padrona | “Letty | portata via con violenza | aiutatemi a ritrovarla”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pontedera, 25 gennaio 2024 – E’ disperata Jessica Signorino, proprietariapiccola, unadi razza spitz tedesco, taglia piccola. L’animale è stato portato via dal giardino dell’abitazione nella serata del 24 gennaio. E’ successo a Perignano. Jessica Signorino ha lanciato un appello sui social: “Ciao a tutti intorno alle 18,30 di questa sera (24 gennaio, ndr) ci è statala nostra canina, presa condalla nostra abitazione in Perignano via Ludovico Ariosto. Vi prego se la vedete da qualche parte chiamateci subito. La cattiveria delle persone non ha limiti. Abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri faremo di tutto. Se qualcuno vede qualcosa aiutateci”. Il messaggio di Jessica ha fatto subito il giro dei social e ora le forze dell’ordine ...