Cagliari-Torino | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

A chi piace, a chi non piace. Da quando è entrato Andreazzoli in casa Empoli i toscani possono provare seriamente a vedersi salvi a fine... (calciomercato)

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I sardi per tornare a fare punti salvezza, i granata per ... (sport.periodicodaily)

A Torino, infatti, sanno benissimo quelle che possono essere le criticità, in primis l'attacco che ad oggi vede Vlahovic tornato ad essere un elemento assolutamente imprescindibile per la squadra di ...L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora!Su Gazzetta spazio anche a Federico Bernardeschi, ora al Toronto dopo 5 stagioni a Torino, che potrebbe essere l’occasione degli ultimi giorni di mercato per aggiungere una flessibilissima pedina alla ...