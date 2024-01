Cadavere carbonizzato | le ore prima del delitto L’assunzione di cocaina e i piani di depistaggio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pistoia, 25 gennaio 2024 – Da una parte l’impressione della morte, l’orrore di aver "commesso un omicidio", dall’altra il timore di essere individuato come il responsabile, e infine i tentativi di, e laficazione delle dichiarazioni da rilasciare alla stampa e agli inquirenti. A una settimana dall’arresto di Daniele Maiorino, 58 anni, di Prato, accusato di aver ucciso il cognato Alessio Cini, 57enne anche lui originario di Prato, operaio della Microtex,colpito alla testa, poi preso a calci e infine dato alle fiamme nel cortile della loro casa alla Ferruccia di Agliana, all’alba di lunedì 8 gennaio, emergono altri particolari del brutale. In una delle tante intercettazioni ambientali, captate dalle cimici nascoste nella sua auto, Maiorino parla da solo, ad alta voce, rivelando i ...

Un cadavere carbonizzato è stato ri trovato dai Carabinieri in un’abitazione disabitata avvolta dalle fiamme, in via Monte Amiata, a Casoria . ... (teleclubitalia)

Il cadavere , di cui al momento non si conosce l’identità, si trovava in una stanza al secondo piano di un’abitazione disabitata a Casoria . Un ... (2anews)

Il corpo della vittima, che non sarebbe stata ancora identificata, è stato trovato in parte carbonizzato sul letto. Secondo le prime informazioni riportate da Il Piccolo, le fiamme sarebbero partite ...I vigili del fuoco intervenuti a Trieste per domare un incendio divampato in un appartamento hanno rinvenuto un cadavere carbonizzato ...All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto purtroppo una persona carbonizzata: si tratterebbe di un uomo anche se al momento, visto lo stato del suo cadavere, quasi irriconoscibile, non è stato ...