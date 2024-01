Buoni fruttiferi postali | su quale investire nel 2024 per ottenere tanti soldi in più

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Icontinuano a essere scelti dagli italiani. Scopriamo il motivo e su. Dal 1924 i(BFP) sono entrati nelle case degli italiani e ancora oggi sono tra gli strumenti finanziari più scelti.in(informazioneoggi.it)I motivi di tale scelta sono molti: la facilità di sottoscrizione, la tassazione agevolata del 12,50%, la mancanza di rischi (infatti non sono influenzati dagli andamenti dei mercati come i titoli di Stato), la garanzia dello Stato. Inoltre, sono esenti da imposta di successione e non hanno costi di sottoscrizione o rimborso, tranne gli oneri di natura fiscale. I ...

