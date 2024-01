Brazao torna all’Inter! Ma cambia subito | già definito il suo futuro

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arrivano sempre più conferme sul giovane portiere brasilianodi proprietà dell’Inter e in prestito alla Ternana. Secondo quanto riferito dal sito Gianlucadimarzio.com, il portiere tornerà in nerazzurro, ma sarà giratoin prestito. RIENTRO E PRESTITO – Gabriela inizio di questa stagione era stato ceduto in prestito alla Ternana, ma secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, il giovane portiere brasiliano tornerà all’Inter per essere girato nuovamente in prestito a una nuova squadra. Per lui si tratterebbe infatti di un ritorno in patria, in particolare al Santos che lo ha richiesto in prestito. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...