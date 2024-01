Bozza dlgs anziani | misure per mobilità in città e vacanza | coinvolti anche giovani

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - "Promuovere ladelle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani, mediante l’istituzione di servizi di trasporto pubblico appositamente dedicati" ma"mediante la concessione di apposite agevolazioni per il trasporto privato". E' quanto prevede

Più tutele per gli Anziani , soprattutto i più fragili e soli, attraverso la riqualificazione dei servizi a loro dedicati e l'introduzione di una ... (orizzontescuola)

'Promuovere la mobilità delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani, mediante l’istituzione di servizi di trasporto pubblico appositamente dedicati' ma anche 'mediante la concessione di a ...Più tutele per gli anziani , soprattutto i più fragili e soli, attraverso la riqualificazione dei servizi a loro dedicati e l'introduzione di una nuova prestazione universale sperimentale per le perso ...(Adnkronos) - Un mix di farmaci comunemente utilizzato dai medici dei trapianti e già approvato dalla Fda può evitare che i reni di maiale impiantati in un ...