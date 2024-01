Borsa | Hong Kong positiva | apre a +0 | 57%

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ladiestende i guadagni per la terza seduta consecutiva, in scia al taglio dello 0,50% annunciato ieri dalla Banca centrale cinese alla riserva obbligatoria delle istituzioni finanziarie per aiutare l'economia e sulle attese di un piano governativo a sostegno della stabilità dei mercati: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,57%, a 15.989,94 punti. Il Composite di Shanghai guadagna invece lo 0,11% a 2.823,83, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,13% a quota 1.644,75.

