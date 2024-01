Borsa | Cina festeggia taglio riserve capitale delle banche

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Mercati azionari asiatici generalmente calmi, con l'esclusione dell'area cinese cheila sorpresa da parte della Banca centrale di Pechinodiper 0,5 punti base, liberando così risorse per l'economia reale. Shanghai si avvia a chiudere infatti in crescita del 2,9%, Shenzhen del 2,5% con Hong Kong in aumento di due punti percentuali. Piatte invece le Borse di Tokyo e di Seul, con Sidney che ha concluso la seduta in rialzo dello 0,4%. La corsa dei listini cinesi non sembra poter influenzare particolarmente quelli europei: i future sull'avvio dei mercati del Vecchio continente sono infatti incerti.