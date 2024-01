Boom di iscritti alla biblioteca Tanti i giovani

La transizione dalla scuola al mondo del lavoro è un momento cruciale e spesso fonte di ansia per molti studenti . In questo contesto, emerge ... (orizzontescuola)

La fase di passaggio dalla scuola al mondo del lavoro è un momento critico che spesso genera preoccupazione tra gli Studenti . In questa situazione, ... (youreduaction)

Per promuovere il settore Campolo ha creato la piattaforma HomeRestaurantHotel.com, che guida i suoi iscritti alla stretta adesione all'articolo 41 della Costituzione, che tutela la libertà di ...Crescita dovuta al gran numero di corsi in lingua inglese: presto saranno 60. Basso: «Gli immatricolati in arrivo dall’estero sono ormai il 10,4% del totale» ...Tra gli oltre 650 marchi italiani ed esteri già iscritti alla kermesse milanese, sono 11 le realtà campane a oggi confermate. “Abbiamo già la certezza che almeno 146 delegazioni ufficiali di buyer ...