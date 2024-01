Boom delle fonti rinnovabili

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il target della COP28 è più vicino Il settoreenergiesta vivendo un notevole, aprendo la strada per un progresso significativo verso gli obiettivi climatici globali. Questa accelerazione offre concrete prospettive per raggiungere l'ambizioso obiettivo di triplicare la capacità globale di generare elettricità daentro il 2030, come fissato durante