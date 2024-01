Bonus svuota-canili nel Catanese | sconto sulla Tari per chi adotta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) AGI - Duecento euro l'anno diTassa Rifiuti per i contribuenti cheno un cane dai rifugi convenzionati o dal canile locale. Questa una delle tre misure agevolativete dalla città di Misterbianco in seguito al voto del Consiglio comunale sul regolamento comunale. Il ribattezzato "" si affianca alla riduzione del 5 per centoper i cittadini che sceglieranno la domiciliazione bancaria del tributo. Il Consiglio comunale ha inoltre votato per esentare integralmente da tributo gli immobili confiscati alla mafia nel territorio di Misterbianco, gestiti da associazioni o enti no profit. "A Misterbianco tendiamo la mano ai cittadinitassazione ...

