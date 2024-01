Bologna | Thiago Motta | «Ecco cosa penso di Ilic Su Karlsson…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 gennaio 2024), allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Milan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Milan.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Chi sta meglio tra Karlsson e Saelemaekers? Alexis perché viene da uno stop più breve, mentre Karlsson viene da un periodo di infortunio più lungo e sta anche a noi aiutarlo a ritrovare la migliore forma.? Il mercato non è una mia responsabilità.è arrivato e si sta allenando con noi, abbiamo fatto dei test fisici alla squadra e abbiamo visto che è leggermente più indietro rispetto agli altri, ma ha sicuramente grandi prospettive. A parte la situazione di ...