Bologna Arriva il nuovo Car sharing elettrico

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Corrente, il car100%del gruppo Tper, a cinque anni dal suo debutto, si rilancia valorizzando ancora una volta quelli che da sempre sono i punti di forza di questo servizio di mobilità condivisa: sostenibilità e sicurezza. Corrente ha scelto Volvo Car Italia, che ha sede nazionale proprio aed ha creduto e sposato questo progetto, qualepartner automobilistico per il servizio di. Corrente metterà dunque presto in strada 300 EX30, le nuove vetture 100% elettriche di casa Volvo. Proprio questo mese di gennaio sta vedendo il lancio in contemporanea mondiale della nuovissima vettura prodotta dalla casa svedese, scelta da Corrente in quanto rappresenta un evidente upgrade, condotto in perfetta coerenza con quelle che da subito sono state le linee fondamentali del ...

Joshua Zirkzee titolare in Milan-Bologna di sabato sera a San Siro . Il 'nove e mezzo' olandese piace molto al Diavolo per giugno. Ma non solo (pianetamilan)

Si attendono novità dal Bologna per un altro difensore, ovvero Tommaso Corazza (04) per il quale c’è l’accordo da un paio di settimane. Il via libera dovrebbe arrivare non appena i felsinei ...Dallo scorso 14 dicembre, con il lituano in panchina sono arrivate 7 vittorie in 9 partite di Eurolega ... Di seguito il programma di giovedì 25 gennaio su Sky Sport. Fenerbahce-Virtus Bologna in ...Continuare a vivere in altissimo nella classifica di Eurolega basket 2023/24 cercando di battere una delle dirette rivali per accaparrarsi ...