Bolelli Vavassori portano l’Italia in finale agli Australian Open! Hanfmann Koepfer piegati al super tiebreak!

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Simonee Andreace l’hanno fatta. I due tennisti italiani hanno conquistato l’accesso alladegliOpen 2024 nel doppio, piegando con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (5) i tedeschi Yannicke Dominik. Una grande prestazione dell’emiliano e del piemontese, capaci di trovare le soluzioni più indicate nei punti decisivi della sfida. Sugli scudi soprattutto, con alcune risposte strepitose e bravo anchea farsi trovare pronto all’appuntamento. In altre parole, una coppia ben amalgamata e nell’atto conclusivo di sabato affronterà per il titolo il duo composto dall’o Matthew Ebden e dall’eterno indiano Rohan Bopanna (testa di serie n.2) che dal prossimo lunedì sarà n.1 ...

Un'altra bella notizia per l'Italia: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale nel torneo di doppio degli Australian Open battendo la coppia tedesca Hanfmann-Koepfer In tre set: 6 3, ...Incredibile risultato per la coppia azzurra che conquista la finale di doppio degli Australian Open, decisivo il super tie-break per avere la meglio sui tedeschi. Giocheranno per il titolo nella giorn ...