Bolelli-Vavassori | il doppio della meraviglie In finale agli Australian Open 2024

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Melbourne, 25 gennaio– Impresa di Simonee Andrea. Nella notte ilazzurro ha conquistato ladello slam, battendo 6-3 3-6 7-6(5) i tedeschi Yannick Hanfmann-Dominik Koepfer. Perè la seconda volta in unaslam, la prima fu con Fognini nel 2015 proprio a Melbourne. Finì con la vittoria degli azzurri. Per trovare un’altra coppia italiana in unaslam bisogna andare indietro nel tempo fino a Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, che nel 1959 vinsero il Roland Garros. L’appuntamento con la storia è contro l'indiano Rohan Bopanna e l'o Matthew Ebden Teste di serie numero 2, in ...

L’Italia a Melbourne è già in finale. In attesa della supersfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in programma domani notte alle 4.30, la coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli ha ...Un'altra bella notizia per l'Italia: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale nel torneo di doppio degli Australian Open battendo la coppia tedesca Hanfmann-Koepfer In tre set: 6 3, ...Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella notte di giovedì 25 gennaio hanno iniziato il loro cammino verso una vittoria che si è concretizzata intorno alle 8 ora italiana, rendendo dolcissima l'ora ...