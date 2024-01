Bolelli-Vavassori | Australian Open | il sogno continua | è in finale!

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nove anni d’attesa e un protagonista che torna, finalmente, a disputare una finale di doppio nel panorama internazionale più importante del mondo del tennis. Nove anni fa, infatti, la coppia-Fognini arrivò all’ultimo atto del torneo di Melbourne e oggi il movimento della racchetta nostrano festeggia nuovamente l’impresa. Ma con un attore diverso rispetto al passato. Il duoha raggiunto la finale deglivincendo la seconda delle semifinali in calendario. Il bolognese e il torinese hanno sconfitto, facendo squadra, la coppia tedesca composta da Yannick Hanfmann e Dominick Koepfer. Partita dura quella andata in scena nella terra dei canguri: durata poco più di due ore, gli azzurri si sono imposti sui teutonici in tre set (6-3, 3-6, 7-6). Adesso l’ultimo passo per ...

