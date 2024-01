Bolelli e Vavassori in finale nel doppio agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori diventano la terza coppia italiana della storia a giocare una finale Slam dopo Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola e quella composta dallo ...L'Italia agli Australian Open di tennis non è solo Sinner. Grande risultato infatti per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due tennisti italiani si sono qualificati per la finale del doppio agli ...Il prestigioso pass conquistato ancora una volta da Simone Bolelli ma con l'azzurro Andrea Vavassori che in semifinale hanno battuto i rivali tedeschi Hanfmann e Koepfler in tre set con il punteggio ...