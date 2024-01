Boban si è dimesso | terremoto UEFA! La situazione

Zvonimir Boban si è dimesso dalla UEFA. Non è più l'Head of Football e il suo addio alla vigilia del Congresso fa già discutere. Boban ha annunciato: "Ho parlato e discusso con il presidente dell'UEFA ...Zvominir Boban rassegna le dimissioni dal suo ruolo di "capo del calcio" (Head of Football) dalla UEFA, ruolo che occupava dal 2021. La scelta è figlia del cambio di Statuto voluto dal presidente ...Zvonimir Boban si è dimesso dal ruolo di Chief of Football che ricopriva da tre anni all’interno della UEFA. “Ho parlato e discusso con il presidente dell’Uefa riguardo ad un problema nato durante l’u ...