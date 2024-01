Blitz anti-spaccio La droga viaggiava in mezza Italia come “pizze e miele“

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Operazionedella polizia di Stato di Busto Arsizio, con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine di Milano, contro una banda di spacciatori: 9 in carcere, 8 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Busto Arsizio. Durante l’attività sono stati sequestrati in diversi momenti circa 40 chili di hashish, 5 di marijuana e 200 grammi di cocaina. Contestate anche le movimentazioni di altri 90 chili di hashish e almeno 4 di cocaina. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato di via Foscolo, diretti dalla Procura, hanno iniziato la complessa attività di indagine un anno fa riuscendo a smantellare un gruppo criminale dedito al trasporto e alla vendita di cocaina, hashish e marijuana nel circondario di Busto Arsizio e dei comuni della Valle ...