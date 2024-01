Biodigestore e società appaltatrice | i Comitati all’attacco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutidi Chianche, la nota del Comitato “Nessuno Tocchi L’Irpinia”: “Le notizie che si apprendonoin merito agli ultimi provvedimenti giudiziari emessi dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli e che interessano alcuneoperanti nel settore dei rifiuti riconducibili all’azienda che si è aggiudicata l’appalto delche si dovrebbe realizzare nel comune di Chianche, in provincia di Avellino, dovrebbero suscitare una certa attenzione da parte dell’opinione pubblica, delle Istituzioni e del mondo dell’informazione. Siamo di fronte a un’inchiesta ancora in corso che merita rispetto per tutte le parti interessate senza precorrere i suoi sviluppi investigativi e giudiziari. Ma questa doverosa accortezza non può sottrarre nessuno a porsi responsabilmente delle domande e rispondere a ...