«Biglietti prego» La mamma costretta a pagare il ticket del cinema anche per il neonato di 40 giorni

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il suo bambino ha solo 40, ma nonostante non occupasse ovviamente alcun posto a sedere ha comunque dovutoil prezzo pieno del biglietto del. Nove euro, per la precisione: questa la tariffa che Alessia Masaracchia, 36enne di Serina (nella Bergamasca), ha dovuto corrispondere al multiplex Arcadia di Stezzano, sempre in provincia di Bergamo. La donna, come spiega Repubblica, si era recata sul posto con alcuni amici per assistere alla proiezione delle 18 del nuovo film di Leonardo Pieraccioni Pare parecchio Parigi. L’accaduto «Ero in compagnia di tre amici e uno di loro, che era già sul posto prima del mio arrivo, aveva acquistato iper tutti. O meglio, per noi quattro e non per il mio bimbo – ha raccontato –. Io non avevo letto il regolamento del, in cui sono ...