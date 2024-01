Biden si riorganizza contro Trump | Wilmington vs Mar-a-Lago

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Se esiste un antidoto a Donald, si trova nelle strade di epoca coloniale di, in Delaware. Il quartier gener... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La nuova strategia per la campagna elettorale dei democratici passa anche dalla scelta del quartier generale: non più Filadelfia ma il sobborgo in cui il presidente degli Stati Uniti ha iniziato la ...Il Dataroom di Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Dal 2007 al 2019 le regioni Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia hanno sborsato in consulenze 85,4 milioni di euro alle società di revi ...Proseguono a Washington le trattative fra democratici e repubblicani. Il Pentagono: forniture di armi tracciate male ...