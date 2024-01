' Biden invia capo della Cia per mediare su ostaggi a Gaza'

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Joeintende utilizzare il direttoreCia William Burns per aiutare a realizzare un ambizioso accordo fra Hamas e Israele che includerebbe il rilascio di tutti i restantie due mesi di cessate il fuoco, la più lunga pausa delle ostilità da quando è iniziata la guerra a. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali Burns nei prossimi giorni andrà in Europa per incontrare i capi dell'intelligence israeliano e egiziano e il primo ministro del Qatar.

Dall'inviato a Nashua (New Hampshire ... Ha sottolineato inoltre che «Trump è l'unico repubblicano che oggi non batterebbe Biden», un presidente «incapace di prendere decisioni». Haley ha sottolineato ...L'ex presidente Usa batte l'ex governatrice del South Carolina 54,2% a 43,7%: «A novembre avremo delle elezioni grandiose e rivolteremo questo Paese. Non vedo l'ora di sfidare Biden, il peggior presid ...