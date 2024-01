Bibbiena | aiuti alle piccole attività commerciali | i progetti

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arezzo, 25 gennaio 2024 – Il Sindaco Filippo Vagnoli fa un piccolo bilancio su tutte quelle attivita’ di sostegno al commercio e all’artigianato proposte dall’amministrazione in questi cinque anni. Ecco le sue parole: “Il sostegnoproduttive del nostro territorio è stato da sempre una priorità assoluta della squadra che ho avuto l’onore di rappresentare e guidare in questi anni. L’obiettivo è quello di far diventare queste azioni una pratica radicata per attivare quelle micro economie locali che hanno una ricaduta positiva sulla nostra comunità a più livelli. E’ un piacere e una grande soddisfazione trovarsi a fare i conti e scoprire che in cinque anni abbiamo predisposto azioni attraverso le quali sono state erogati oltre 500 mila euro di incentividel comune”. ...