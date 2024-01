Bergamo | i bimbi ucraini e un “buco” da un milione mezzo

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Rota d’Imagna, 25 gennaio 2024 – I conti sono in rosso ma i rimborsi sono sempre lontani. Si fa sempre più critica la situazione economica dei Comuni di Rota d’Imagna, Bedulita e Pontida impegnati nel progetto accoglienza dei minoriarrivati nella Bergamasca ormai due anni fa. Le Amministrazioni comunali sinora hanno anticipato le spese per il mantenimento dei ragazzi (il cibo, i viaggi per le visite mediche, l’educatore, le utenze), ma ora non ce la fanno più. A tutt’oggi c’è quasi unche deve ancora essere riscosso. Se Rota d’Imagna è riuscito a vedersi rimborsare le spese rendicontate fino al 2022, gli altri due enti locali non hanno ancora percepito nulla. Nemmeno un euro dal 20 marzo di due anni fa, quando 115 ragazzini dell’orfanotrofio di Berdjans’k, 80 chilometri a Ovest di Mariupol, arrivarono in ...