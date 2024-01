Benessere psicologico | a Milano la campagna ironica di MediaOne e UnoBravo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Mondo pubblicitario e servizioonline insieme per sensibilizzare sul tema Ha l'obiettivo di promuovere ilin Italia la nuovapubblicitaria realizzata da, primaria società concessionaria di pubblicità, in collaborazione con, servizio di psicologia online e società benefit. Attiva fino a febbraio 2024, realizzata internamente dal team creativo di

L'impegno di Fedez sulla salute mentale non accenna a fermarsi. Dopo aver sollevato la questione nell’intervista con Fabio Fazio, il celebre artista ... (orizzontescuola)

Più di 300mila firme in tre giorni: è il risultato dalla petizione online lanciata da Fedez per difendere il bonus psicologo. Si tratta di un ... (iodonna)

Alla base di una salute duratura vi è una ricetta semplice: sana alimentazione, movimento, benessere psicologico e cura di sé. Certo, un buon corredo genetico di partenza può essere determinante, ma ...La seconda proposta di legge (Pdl 144), a firma di Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e di Cristina Guarda di Europa Verde, prevede l'istituzione del servizio di pedagogia e di psicologia ... in ...