Beneficienza | via al ddl | multe fino a 50 mila euro per chi viola gli obblighi Urso | Ci sarà più trasparenza

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In caso dizione degliprevisti dal disegno di legge in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti – approvato poco fa in Cdm –, l’Autorità potrà erogare una sanzione che va da 5a a 50. Il 50% di questo importodestinato a iniziative solidaristiche, individuate con un successivo decreto. Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Il provvedimento – ha spiegato il ministro – prevede che i produttori di beni e i professionisti abbiano l’obbligo di riportare sulla confezione dei prodotti informazioni specifiche, tra cui l’importo complessivo destinato in beneficenza, chiarendo se questo è predeterminato ...

In memoria di Gianluca Vialli . La Sampdoria ha deciso di onorare la memoria del proprio ex numero 9, una delle leggende del club blucerchiato,... (calciomercato)

Approvato in consiglio dei ministri quello che è stato ribattezzato ddl Ferragni, contenente le norme volte a rendere la beneficenza più trasparente e che introduce nuove regole per aziende e ...Dopo lo scandalo del pandoro di Chiara Ferragni il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl beneficenza. Il provvedimento garantisce trasparenza e assicura un’informazione chiara e non ...Dopo lo scandalo del pandoro di Chiara Ferragni il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl beneficenza. Il provvedimento garantisce trasparenza e assicura un’informazione chiara e non inga ...