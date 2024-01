Beneficenza | Urso | fino a 50mila euro sanzione ddl Ferragni**

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Multeper la violazione delle nuove norme del cosiddetto ddl Ferragni sulla trasparenza della commercializzazione dei prodotti i cui proventi vadano in beneficenza. Lo ha sottolineato il ministro per le Imprese Adolfoal termine del Cdm che ha approvato il disegno di legge di “quattro articoli” che adesso passa al Parlamento. Il ddl “risponde ai principi di trasparenza che hanno sempre caratterizzato l’azione del nostro governo ed assicurare che l’informazione sia chiara e non ingannevole quando vengono commercializzati prodotti i cui proventi vadano ad iniziative solidaristiche”, ha dettoin conferenza stampa. Tra le disposizioni, oltre a sanzionia “50 mila”, anche l’obbligo per i produttori “di ...