Beneficenza? Nessun accordo | anche Oreo si smarca da Chiara Ferragni

Tra Oreo e Chiara Ferragni non c'era alcun accordo di beneficenza: la donazione effettuata dall'influencer milanese dei proventi derivati dalla collaborazione ...ROMA, 25 GEN - Via libera del Consiglio dei ministri - secondo quanto si apprende - al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza con regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer. O ...La capsule collection Oreo by Chiara Ferragni comprendeva una parte utilizzata come premio del concorso ‘Libera il tuo stile Oreo’ nel 2020, e come tale non oggetto di vendita, e un’altra parte dedica ...