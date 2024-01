Cominciamo da quello che abbiamo tutti in comune. Il ripudio dell’ipocrisia. Pur rendendoci tutti conto che ci sono cose peggiori – che ne so, ... (ultimouomo)

Bella (una bravissima Emma Stone) viene riportata in vita da un "chirurgo Frankenstein" (Willem Dafoe) che le ha trapiantato il cervello del bebé che aveva in pancia ...EB: “In verità è ancora diversa. Mi è piaciuto moltissimo il nuovo motore perché ha una bella erogazione e andava anche un po’ più forte, il che non guasta. Però, secondo me, bisogna ancora aspettare, ...PUTIGNANO - Esplorare sentieri ancora non battuti, aprire nuovi spiragli e nuove vedute, permettere a tutti di sentirsi cittadini attivi. Anche questo è il compito dei cristiani ed è proprio con quest ...