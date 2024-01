Beccato Fleximan del Piemonte | aveva abbattuto 2 autovelox

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ha danneggiato i velox lungo la strada statale del Verbanese. E i carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato: finisce nei guai un 50enne cittadino ossolano, ritenuto responsabile di aver distrutto due colonnine per il rilevamento della velocità. I fatti contestati infatti risalgono a due mesi fa e in particolare alla notte tra l’11 e il 12 del novembre scorso quando qualcunopensato di prendere di mira i dueposti lungo la Statale 337 che attraversa la cittadina. Ad essere danneggiati due velobox, due colonnine installate dall’amministrazione locale per far rispettare il limite di 50km/h in vigore sul tratto.Leggi anche:abbattuti, stavoltaci mette la firma: “Sto arrivando” Un danno di oltre 2mila euro Le successive ...