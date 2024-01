Bce | tassi fermi al 4 | 50% Lagarde | ‘L’economia è debole | ma in ripresa nell’anno’

Il tasso sui rifinanziamenti principali resta fermo al 4,50 per cento, quello sui depositi al 4 per cento, e quello sui prestiti marginali al 4,75 per cento. "La tendenza al ribasso dell'inflazione di ...In questa edizione: Cdm, sì a concordato biennale per partite Iva, Spari sulla folla, Hamas accusa Israele, La Bce lascia i tassi invariati al 4,50%, Anno giudiziario, attenzione ai femminicidi, ...Roma, 25 gen. (askanews) – Alla Bce le discussioni sui tagli ai tassi di interesse sono ancora ritenute “premature”. Ma nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo, la presidente Christ ...