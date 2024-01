Bce conferma i tassi di interesse | rifinanziamento al 4 | 50%

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (askanews) – La Banca centrale europea ha nuovamenteto, come da attese, idi riferimento per l’area euro: il livello sulle principali operazioni diresta quindi al 4,50 per cento, il tasso sulle operazioni marginali al 4,75 per cento e quello sui depositi, che le banche commerciali parcheggiano presso la stessa banca centrale, resta al 4 per cento. “A parte un effetto base al rialzo sull’inflazione complessiva legato all’energia, la tendenza al ribasso dell’inflazione di fondo è proseguita – afferma l’istituzione nel comunicato diffuso al termine del direttorio – e i passati incrementi deidicontinuano a trasmettersi con vigore alle condizioni di finanziamento”. “Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i ...