Basket serie b Ferrara Basket tra i giovani di Copparo Venerdì il dg Michelini con Bob Cavallari

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Prosegue il lavoro dietro le quinte di2018 per radicarsi sul territorio e dare spazio alle realtà cestistiche della provincia, che da sempre rappresentano un grande serbatoio diappassionati e praticanti. Dopo il primo evento dello scorso ottobre a Comacchio, dove Riccardo Ballabio e il direttore generale Stefanosono stati ospiti della ASDComacchio,sarà la volta di Antares, storica società del basso ferrarese con un ampio bacino dipraticanti. Dalle 18 il digìterrà uno speciale allenamento ai gruppi delleli di Antares, ...

Stasera va in scena un recupero del girone Rosso che Forlì segue con interesse. Alle ore 20 si daranno infatti battaglia Trieste e Chiusi , per ... (sport.quotidiano)

È stata una settimana da incorniciare quella del Robbiano che ha messo in fila due vittorie battendo Vittuone nel turno infrasettimanale e Busto ... (sport.quotidiano)

Preventivata alla vigilia, la sconfitta contro la prima della classe (-17) non è poi stata così disastrosa per il Cmc contro la Mens Sana Siena, ... (sport.quotidiano)

Basket A2, Dalmonte riparte da Nardò: "Sfida affascinante" - Presentato il nuovo coach dell'Hdl Nardò, Luca Dalmonte. L'esperto tecnico 60enne di Imola ...La San Giobbe Chiusi subisce la diciassettesima sconfitta contro Trieste, con un punteggio finale di 98-90. Nonostante un buon inizio, i Bulls non riescono a mantenere il vantaggio e vengono superati ...A breve verrà infatti aperta un'asta in cui verranno messe in vendita le divise (magliette e pantaloncini) utilizzate nell'indimenticabile annata di serie B, culminata con l'apoteosi delle finali di ...