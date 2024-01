Basket | la Dinamo Sassari saluta coach Bucchi | al suo posto Markovic

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un fulmine a ciel sereno per come è arrivata la comunicazione, con una conferenza stampa indetta all’improvviso; d’altro canto un esonero forse atteso e che si sarebbe potuto verificare anche prima. Lae Pierosi sono separati e ora prenderanno strade diverse. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della squadra sarda, appunto attraverso una conferenza stampa. Al suosi siederà in panchina Nenadche guiderà la formazione da qui fino al termine della stagione. LaPiero, al suoPiero– Crediti Foto:FacebookPrestazioni altalenanti, un ...

La Dinamo Sassari si è guadagnata la possibilità di giocare il play-in di BCL per riuscire a conquistare un pass per i gironi di Top 16. La squadra ... (today)

La Dinamo Sassari non ri esce a far saltare il fattore campo in Francia e saluta la Basket ball Champions League . Il Banco di Sardegna, dopo la ... (oasport)

La Dinamo Sassari non ri esce a far saltare il fattore campo in Francia e saluta la Basket ball Champions League . Il Banco di Sardegna, dopo la ... (oasport)

Dopo una prima parte di stagione sicuramente negativa, la Dinamo Sassari volta pagina e opta per un avvicendamento in panchina nel ruolo di head ... (oasport)

Sara Crudo parla della prossima partita in campionato, la trasferta di sabato a Roma con con le Dinamo Women che vogliono difendere l’ottavo posto e portarsi 2-0 negli scontri diretti con le ..."Il mio basket Cercare di vincere". Il nuovo allenatore della Dinamo Banco di Sardegna Sassari si presenta così. Nedad Markovic, bosniaco, 55 anni, ex giocatore, che come coach ha girato l'Europa, sb ...'Devo cercare la via migliore per riuscire a cambiare la stagione' SASSARI (ITALPRESS) - 'Sono molto contento di essere parte di questo storico ...