Basket | Eurolega 2023 2024 | una Virtus Bologna incerottata cade a Istanbul | vince il Fenerbahce 88-75

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Sconfitta per la, che ha aperto la ventitreesima giornata della regular season diin casa del. I turchi si sono imposti per 88-75, confermando la grande forza tra le mura amiche divisto che in questa stagione i gialloneri hanno perso solo una volta in casa. Le “V” nere di coach Banchi resistono nel primo tempo, poi però le pesanti assenze di Shengelia e Belinelli si fanno sentire e condannano gli emiliani alla sconfitta che comunque non oscura la grande stagione europea fin qui disputata. Si conferma bestia nera per laJohnathan Motley, autore di 23 punti e dominante nel primo tempo. Anon bastano i 17 punti di Iffe Lundberg. RISULTATI e CLASSIFICA IL ...