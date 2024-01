Barzio | Maicon Douglas Sisenando ai Piani di Bobbio | “È un orgoglio averlo qui”

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024)(Lecco), 24 gennaio 2024 – Toh chi si rivede! Lo riconoscete? È, più semplicemente, l'ex terzino di Inter del Triplete, Manchester e Roma. E' stato avvistato e immortalato quest'oggi a, sulle poste di sci deidi. Il sindaco di“Riconoscete il protagonista e il luogo di questa foto? - è il post sui social di Giovanni Arrigoni Battaia, il sindaco di, che ne ha subito approfittato per trasformare l'ospite in un testimonial -. Si tratta dell’ex calciatore brasiliano di Inter e Romasulle innevate piste di! È unper noi essere riconosciuti come un centro capace di attirare ...