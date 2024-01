“Bandecchi non è Terni” | manifestazione contro il sindaco

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – “C'è una parte di città che ritiene la misura ormai colma.non è. Per questo le forze politiche alternative e progressiste hanno deciso unitariamente di scendere in piazza al fianco di quella parte di città che non vuole piegare la testa e chiudere gli occhi davanti alle gravissime condotte del”. L'appuntamento - annunciano i promotori, Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista, Kenny Innovare per- è per sabato 27 gennaio alle 17.30 in piazza della Repubblica. "Siamo profondamente preoccupati - spiegano, in una nota - per il destino di una città che sta diventando oggetto di ridicolo a livello nazionale e internazionale. Il massimo organo cittadino è ...