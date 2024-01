Bad Boys 4 | tutto quello che sappiamo sul quarto capitolo

Leggi su screenworld

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Badfor Life è il terzodel franchise con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, ma la storia riceverà un sequel? Ebbene sì, ci sarà undopo il successo del precedente nel 2020. Raccogliamo tutte le informazioni in nostro possesso e cerchiamo di capire cosa vedremo. Innanzisono stati in tanti a chiedersi se si dovrà aspettare molto tempo tra une l’altro come avvenuto per gli altri, ma per fortuna la data di uscita è fissata per il 14 Giugno 2024, a distanza di soli 4 lustri da Badfor Life. Dal lungometraggio originale al successivo passarono 8 anni e dal 2 al 3 ben 17. Per fortuna non sarà così questa volta, a meno di problemi nella produzione, masembra andare per il meglio. Will Smith e ...