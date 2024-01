Autovelox abbattuti | Fleximan arriva anche in Salento Tranciati i cavi elettrici di un photored

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Si è perso il conto in Veneto deglicon il “flex” ad opera del misterioso vendicatore, o forse più di uno, che di notte elimina gli odiati apparecchi colpevoli di salassare gli automobilisti a suon di multe per eccesso di velocità. Probabilmente il misterioso «vendicatore degli», che da giorni imperversa nel Veneto e soprattutto nel Padovano, sta facendo scuolain. Diverse modalità, ma identico risultato: ossia la manomissione di uno degli apparecchi utilizzati per la rilevazione delle infrazioni stradali. È di poche ore fa, infatti, la scoperta che qualcuno ha messo fuori uso uno delle apparecchiature di rilevazione della velocità, utilizzataper il rilevamento automatico delle infrazioni delle auto che ...