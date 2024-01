Autonomia | Lep arma a doppio taglio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Per quanto se ne voglia dire la disputa sul Ddlnon è patriottica e non è neanche costituzionale. I veri problemi sono due: l’aumento delle disparità tra Nord e Sud e le risorse da destinare ai Lep, “Livelli essenziali delle prestazioni”, ovvero i diritti civili e sociali da garantire in tutte le Regioni. Questo L'articolo proviene da Il Difforme.

Dopo il primo via libera al Senato e l’inizio dell’iter per definire i Lep (livelli essenziali di prestazione), l’ Autonomia differenziata continua a ... (quotidiano)

da sempre e proprio per l’assenza della determinazione dei LEP, le risorse sono state ripartite tra le Regioni in base alla spesa storica, con evidente pregiudizio per il Sud. Su queste basi, ...Approvare l'autonomia differenziata senza definire contestualmente i livelli essenziali delle prestazioni rischia di ledere i diritti e le tutele dei cittadini in termini di prestazioni sociali. Virgi ...ROMA In un contesto in cui i parlamentari di centrodestra del Sud sono oggetto di contestazioni, il senatore Ernesto Rapani ha deciso di affrontare apertamente il suo recente voto a favore del disegno ...